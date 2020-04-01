في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن جومانا مراد

واستطاعت جومانا أن تحقق شهرة وانتشار واسع على المستوي العربي، خاصة بعد انتقالها إلى مصر، ومشاركتها في العديد من الأعمال الفنية المصرية.



وفي عيد ميلادها.. يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن جومانا مراد..



- ولدت في 1 أبريل 1973 بمحافظة السويداء في سوريا، حصلت على شهادة الثانوية من دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، حصلت على شهادة في الأدب الإنجليزي من جامعة دمشق، كما حصلت علي شهادة في الدراما والتمثيل من مركز" Art Actor Center" في لندن.



- بدأت علاقة الفنانة "جومانا" بالفن من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون عجمان، لكن توقف البرنامج الذي كانت تقدمه، ودخلت المجال الفني عن طريق أصدقاءها الذين عرفوها بالمخرج نجدت انزور.



- اتجهت إلى التمثيل بعد أن شجعها المخرج "نجدت أنزور" الذي تزوجها فيما بعد على خوض التجربة، لتقدم أول أدوارها الفنية علي شاشة التلفزيون عام 1998 من خلال مسلسل "بقايا صور"، بينما أول أدوارها السينمائية فيلم "شعبان الفارس".



- قدمت "جومانا" الكثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية في مصر وسوريا، ومن أبرز أعمالها السينمائية "حياة أو موت" و"الشياطين" و"لحظات أنوثة" و"كباريه" و"شعبان الفارس" و"الفرح"، بينما من أبرز أعمالها التلفزيونية أربع مسلسلات وهم:"رمح النار" و"البواسل" و"البحث عن صلاح الدين" و"المسلوب".









- لم تقتصر على مجال التمثيل فقط، بل اتجهت "جومانا" أيضاً إلى الإنتاج الفني، فهي صاحبة شركة "جومانا انترناشونال" للإنتاج السينمائي والتليفزيوني والتوزيع التي قامت بإنتاج عدد من أعمالها الفنية منها "الخيط الأبيض" مسلسل سوري دراما اجتماعية إخراج هيثم حقي و"انتقام الوردة" وهو مسلسل درامي إخراج محمد رجب و"هيك تجوزنا" وهو مسلسل سوري اجتماعي- كوميدي إخراج عمار رضوان، وهذه المسلسلات تعتبر من بين أهم أعمالها في التلفزيون.



- نالت الفنانة "جومانا مراد" العديد من الجوائز والأوسمة خلال مشوارها الفني حيث حصلت علي جائزة أحسن ممثلة دور ثانٍ خلال حفل مهرجان جمعية الفيلم السينمائي في دورته الـ 35عن دورها في فيلم "كباريه" عام 2008، كما حصلت علي جائزة الأوسكار الذهبي من مهرجان ART السادس عن أدائها المتميز في نفس الفيلم.



- وحصلت على جائزة الإبداع من تكريم من جامعة الدول العربية من السيد عمرو موسى، وكُرمت من لجنة صناعة السينما في سورية، حصلت على أحسن ممثلة عن فيلم الشياطين من الاستفتاء الجماهيري في الإذاعة، حصلت على أفضل ممثلة من موقع بص وطل على الإنترنت،



- كرمت من بيت الكويت للأعمال الوطنية، حصلت على تكريم من اتحاد المنتجين العرب للأعمال التليفزيونية، وحصلت على تكريم عن فيلم "كباريه" من نادي سموحة بالإسكندرية.



- زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، التى أنجبت منه طفلًا عام 2019، وأطلقت عليه اسم محمد، حيث وضعته في الولايات المتحدة الأمريكية، أما من حيث ديانة جومانا مراد ومعتقداتها وطائفتها الأصلية ، فقد ولدت لعائلة مسلمة درزية.