زيدان يثير الجدل بكسر قواعد الحجر الصحي

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:06 ص
زيدان
زيدان
علاء خليف
فجرت تقارير صحفية مفاجأة بخصوص مغادرة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحجر الصحي الإجباري الذي يخضع له الجهاز الفني ولاعبي الريال حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن زين الدين زيدان كسر الحجر الصحي المفروض على فريق ريال مدريد بعد إصابة لاعب فريق السلة بالنادي تري تومبيكينز بكورونا، وغادر المدرب الفرنسي الحجر وعاد لمنزله بين يومي 14، 15 مارس الجاري وظل به مثل باق المواطنين.

وأشارت الصحيفة أن بعض جيران "زيدان" شاهدوه اثناء عودته لمنزله في ذلك التوقيت، قبل قرار الحكومة الإسبانية بفرض الحظر على جميع المواطنين منتصف مارس الجاري بسبب فيروس كورونا.

وجاءت نتائج التحاليل التي خضع لها لاعبي والجهاز الفني لريال مدريد "سلبية" ليتأكد سلامتهم وعدم انتقال العدوي إليهم.

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