صديق صلاح يقترب من الرحيل عن ليفربول

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:26 ص
ليفربول
ليفربول
علاء خليف
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب صديق محمد صلاح المقرب من الرحيل عن صفوف ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الكرواتي ديان لوفرين يستعد لمغادرة نادي ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي بعدما خرج من حسابات الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز.

وأوضحت الصحيفة لوفرين يحظي بإهتمام عدد من أندية أوروبا أبرزها أرسنال وتوتنهام الإنجليزيين.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن رحيل لوفرين عن ليفربول قد يفتح الباب أمام رحيل محمد صلاح أيضًا نظرًا لعلاقة الصداقة القوية التي تجمع الثنائي داخل قلعة الريدز.

وارتبط "صلاح" بالرحيل عن صفوف ليفربول الصيف المقبل، في ظل اهتمام عدد من أندية أوروبا بالتعاقد مع اللاعب المصري وفي مقدمتهم قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

ويتوقف النشاط الرياضي في جميع دول العالم حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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