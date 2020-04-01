لاعبين مرشحين لـ "الأهلي" لتعويض أحمد فتحي فى حال رحيله









ينتظر النادي الأهلي موقف لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، بالموافقة على تجديد تعاقده أو الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري.





وكان فتحي قد إجتمع بلجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو يوم الاثنين الماضي، وقدم مسؤولى القلعة الحمراء عرضهم التجديد لفتحي واللاعب أعطي لنفسه مهلة 48 ساعة لدراسة العرض ثم إبلاغهم بالقرار، اليوم الأربعاء.





ودخل أكثر من لاعب فى دائرة المرشحين لخلافة فتحى فى الأهلي فى حال رحيله بنهاية الموسم الجاري.





ويُعد أبرز الأسماء هو ظهير أيمن فريق بيراميدز رجب بكار، والذى يسعي مسؤولى الأهلي بالتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.



