لاعبين مرشحين لـ "الأهلي" لتعويض أحمد فتحي فى حال رحيله

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:28 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
محمد جمال


ينتظر النادي الأهلي موقف لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، بالموافقة على تجديد تعاقده أو الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وكان فتحي قد إجتمع بلجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو يوم الاثنين الماضي، وقدم مسؤولى القلعة الحمراء عرضهم التجديد لفتحي واللاعب أعطي لنفسه مهلة 48 ساعة لدراسة العرض ثم إبلاغهم بالقرار، اليوم الأربعاء.

ودخل أكثر من لاعب فى دائرة المرشحين لخلافة فتحى فى الأهلي فى حال رحيله بنهاية الموسم الجاري.

ويُعد أبرز الأسماء هو ظهير أيمن فريق بيراميدز رجب بكار، والذى يسعي مسؤولى الأهلي بالتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وأيضًا دخل أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني حسابات الاهلي بعد تألقه رفقة فريقه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، وتسجيله هدف فى مرمي الأهلي وهدف فى مرمي النجم الساحلى التونسي وظهوره بشكل جيد.

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