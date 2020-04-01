باريس سان جيرمان يواجه أزمة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:36 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يرغب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأيضاً يريد فريق برشلونة ضم مارتينيز في الصيف القادم، وذلك بعد كثرة إصابات اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز في الموسم الجاري وإمكانية رحيله في الفترة المقبلة.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة "ال‏سبورت"، إن فريق برشلونة سيكون اسهل في المفاوضات مع انتر ميلان، لانهُ يريد بيع لاعبين عكس النادي الفرنسي الذي سيعقد صفقة نيمار.

وسيعرض فريق برشلونة بعض اللاعبين (فيدال - سيميدو - كوتينهو) من أجل إنهاء صفقة المهاجم الأرجنتيني في الصيف.

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