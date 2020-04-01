سولشاير يطلب التعاقد مع نجم يوفنتوس

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:42 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
طلب المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ديلي ميل، إن مانشستر يونايتد مستعد للتعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، وذلك بعد أقل من عام على انضمامه من أياكس إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 67.5 مليون جنيه إسترليني.

وفشل اللاعب الهولندي في خلال موسمه الأول بالدوري الايطالي، خاصة وأنه لم يلعب بشكل أساسي مع الفريق الإيطالي على مدار الموسم.

وقرر سولشاير الموافقة على رحيل كريس سمولينج بشكل نهائي، وأيضا هناك إمكانية لرحيل فيل جونز بحال ضم مدافع يوفنتوس.

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