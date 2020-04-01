في عيد ميلاد المخرج والسيناريست أحمد خالد.. تعرف على أبرز المعلومات عنه

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:54 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

يحتفل الوسط الفني اليوم بميلاد المخرج السيناريست أحمد خالد، الذي تخرج من كلية الفنون الجميلة ولكنه خاض المجال الفني لعشقه له منذ صغره وقدم العديد من الأعمال التي لاقت نجاحا كبيرا.

ومن خلال السطور التالية يعرض 'الفجر الفني' بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.

1- ولد يوم 1 ابريل عام 1979م.

2- أخرج أول عمل له خلال رحلته الفنية عام 2005 في فيلم "الجنيه الخامس".

3- قام بكتابة العديد من المسلسلات منها راجل وست ستات، تامر وشوقية، أبواب الخوف، العيادة.

4- شارك في عدة أعمال وثائقية قصيرة.

5- حصل خلال رحلته الفنية على العديد من الجوائز منها جائزة الرسم من صالون الشباب، وجائزة العمل الأول لأفضل مخرج من مهرجان المسرح القومي.


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