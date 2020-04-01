تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة حول تجديد عقد ميسي مع الفريق

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:51 ص
ميسي
ميسي
علي ماهر حلمي


أكد رئيس نادي برشلونة الاسباني جوزيب ماريا بارتوميو عن عدم قلقه بشأن ملف تجديد النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الاسباني.

وقال رئيس النادي الكتالوني في تصريحات صحفية:"لست قلقًا بشأن مسألة تجديد عقد ميسي، لقد تحدث ليونيل عن هذا الأمر مرات كثيرة، قال إنه يريد إنهاء مسيرته في برشلونة، لذلك لا نشعر بقلق، ولكن بالتأكيد علينا الجلوس معه للوصول إلى اتفاق".

وأضاف جوزيب ماريا بارتوميو:"منذ اللحظة الأولى قال لي ميسي إنه يجب القيام بذلك وهو خفض رواتب اللاعبين وهي لفتة تظهر التزامه تجاه النادي".

يذكر أن النجم الدولي الأرجنتيني لوينيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني أعلن عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موافقة لاعبي النادي الكتلوني خفض رواتبهم بنسبة 70 % بعد أن تسبب فيروس كورونا الجديد في توقف بطولة الدوري الاسباني الممتاز والأنشطة الرياضية في النادي والعالم خوفا من انتشاره.

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