فايلر: رمضان صبحي ليس له بديل

رفض رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي فكرة مقارنته بمانويل جوزيه مدرب الفريق الأسبق مطالبًا ببقاء لاعبه رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي.

وقال فايلر في تصريحات تليفزيونية: "رمضان لاعب مهم بالنسبة لنا ونتمنى بالطبع استمراره وإذا تعذر وجوده معنا في الموسم المقبل فسيكون علينا البحث عن بديل مميز وتجهيزه

وأضاف فايلر: "الأهلي لا يضم بديلا لرمضان حاليًا رغم نجاحنا في الفوز من دونه، خلال فترة غيابه للإصابة، ولا دخل لي بقيمة اللاعب المالية، أنا أنظر للفنيات فقط".

وتابع : "لا أستطيع مقارنة نفسي بالبرتغالي مانويل جوزيه، فهو عمل لفترة طويلة والأهلي فريق عريق يمنح أي مدرب يعمل به القدرة على صنع الإنجازات والتاريخ".