مع احتمالية رحيله.. ماذا قدم الفرنسي بافتيمبي جوميز مع الهلال؟









بات الفرنسي بافتيمبي جوميز على أعتاب مغادرة الهلال السعودي، بعد تلقيه عرض تركي للرحيل في انتقالات الصيف المقبلة.





وكانت هناك تقارير صحفية أكدت على اهتمام بشكتاش التركي بالتوقيع مع مهاجم الهلال بافيتيمبي جوميز، في ظل عدم تجديد عقده مع الهلال.





ويبحث مسؤولو الهلال السعودي في الوقت الحالي عن بديل جوميز تحسبًا للرحيل خلال الفترة المقبلة، إذ يفاوض الأزرق اللاعب الكولومبي راداميل فالكاو لاعب فريق جالطة سراي التركي.





وبالنظر إلى أرقام بافتيمبي جوميز نجد أنه قد لعب هذا الموسم في جميع المسابقات 28 مباراة، وسجل 19 هدف، وصنع 4 آخرين.





وفي المجمل منذ انضمامه إلى الهلال السعودي في صيف 2018، خاض 74 مباراة، وسجل 54 هدف، وصنع 10 آخرين.





جوميز ساهم في صعود الهلال إلى مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن دخل بديلًا عند الدقيقة 65، أمام الترجي التونسي في ربع النهائي وسجل هدف التأهل عند الدقيقة 73، فيما ساهم بشكل كبير في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، حتى أنه حصل على لقبي الهداف وأفضل لاعب في المسابقة.



