نجم باريس سان جيرمان: أنا الأفضل ولو بقدم واحدة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:59 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
وكالات

تهكم توماس مونييه ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي على تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

 

وقال مونييه في فيديو عبر حسابه بشبكة إنستجرام وكأنه يعرض خدماته على الجميع: "لاعب دولي حر، يلعب بفريق ضمن أندية الصف الأول في تصنيف الفيفا، وعمره 28 سنة، لن يكون صفقة فاشلة، حتى إذا أصبت بغرغرينة واضطررت لبتر ساقي".

 

وأضاف: "أعتقد أن النادي الذي يستثمر أمواله في مثل هذه المواصفات لن يخسر شيئا، بل يمكنه تحقيق أرباح إضافية من الجدل المثار حولي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمعدل أكبر من مكاسب دورتموند".

 

وواصل اللاعب البلجيكي سخريته "مندهش مما يتردد بشأني، لقد قرأت تقارير عديدة ربطتني بالانتقال إلى توتنهام أو إنتر ميلان، لا أجد سببا لكل هذا الجنون.. هدفي هو الاستمرار بصفوف بي إس جي ولكن حتى هذه اللحظة لم يجد جديد".

 

وعن فترة الحجر الطبي للحد من تفشي فيروس كورونا، واصل ظهير أيمن باريس سان جيرمان "الأمر غريب لحد ما، ولكن من الرائع البقاء بجوار أطفالي على مدار 24 ساعة، إنها نعمة كبيرة، وسعيد بالبقاء في المنزل لكنني أفتقد أيضا لكرة القدم والذهاب لملعب التدريب".

 

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