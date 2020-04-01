عاجل.. باريس سان جيرمان للبيع

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:22 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
وكالات

تخطط مؤسسة قطر للاستثمار الرياضي عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للبيع بسبب الأزمة التي يمر بها العالم حالياً مالياً وصحياً، بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

وفقاً لصحيفة بي فووت الفرنسية فإن هناك اتجاهاً قوياً لبيع النادي الفرنسي خلال الفترة المقبلة، بعد قرار من مالك النادي، القطري ناصر الخليفي.

 

وتابعت الصحيفة: "بيع النادي قد يسهل عملية انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة بالصيف المقبل، في ظل اهتمام النادي الإسباني بضم اللاعب".

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