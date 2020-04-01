إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21 حالة
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:20 ص
وكالات
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5591 حالة، وعدد الوفيات إلى 21، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية
للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر
بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.
وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛
وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات
المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.