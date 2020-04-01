نجما ريال مدريد يتبرعان لمحاربة فيروس كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:49 ص
مودريتش
مودريتش
وكالات

تبرع ثنائي ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش، والبرازيلي كاسيميرو، لمعاونة السلطات المعنية في بلديهما، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

 

منح كاسيميرو مبلغ من المال لإنتاج 6 آلاف كمامة من أجل الوقاية الشخصية، وستتجه لمراكز الحجر الصحي في مسقط رأسه بمدينة ساو جوزيه دوس كامبوس، سواء في المستشفيات أو المراكز الصحية، حسبما كشفت جريدة أو فالي.

 

وتغطي الكمامات الوجه بأكمله، وتزيد من الوقاية، ويمكن غسلها وتدوم لفترة أطول بالمقارنة مع الكمامات العادية المستخدمة في العمليات الجراحية التي تصل لمرة واحدة.

 

وكشفت نفس الجريدة أن الدولي البرازيلي سيتبرع أيضاً بالأطعمة ومنتجات التنظيف والتعقيم الشخصي إلى أحد مراكز العزل بمسقط رأسه.

 

أما مودريتش، فتبرع بمبلغ 100 ألف يورو لمستشفى زادار، مسقط رأسه، بهدف مواجهة الفيروس، حسبما كشف مدير المستشفى في تصريحاته لجريدة سبورتسكي نوفوستي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد مودريتش كورونا فيروس كورونا ريال مدريد

أخبار تهمك

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة 4 آلاف حالة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تنسحب من القضية

منذ حوالي 10 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 15 ساعة

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 18 ساعة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ ساعة و نصف

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة بشأن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. باريس سان جيرمان للبيع

منذ 41 دقيقة

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

نجم ريال مدريد في المرمى الإنجليزي

وفاة أحد أقارب نجم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

عاجل - نجم ريال مدريد يفقد أحد أفراد عائلته بسبب كورونا

قطبا مانشستر يتبرعان ويتحدان ضد فيروس كورونا

تركي آل الشيخ يتبرع بـ 500 ألف يورو لمحاربة فيروس كورونا

فنان تونسي يتبرع بثروته من أجل محاربة فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 ص

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

08:07 ص

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

07:16 ص

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم