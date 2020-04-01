تراجع مؤشر نيكى الياباني بنسبة 1.22 % خلال تعاملات اليوم

تشهد المؤشرات اليابانية انخفاات كبيرة خلال تعاملات الفترة الحالية على خلفية انتشار فيروس كورونا وتاثر اسواق المال على مستوى العالم.









وتراجع المؤشر نيكى القياسى، فى بداية التعاملات فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.





وتراجع نيكى 1.22 % إلى 18686.12 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.02 % إلى 1388.66 نقطة.





وانخفض المؤشر نيكى القياسى فى بداية التعاملات فى بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الاثنين.





وتراجع نيكى 2.61% إلى 18884.07 نقطة فى حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.84 % إلى 1418.07 نقطة.