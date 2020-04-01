أهالي قنا يستقبلون أصحاب المعاشات بالسرادقات والمقاعد (صور)

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أنهت الأجهزة التنفيذية والأمنية والمبادرات الشعبية في محافظة قنا، استعداداتها اليوم الأربعاء، لبدء أول أيام صرف المعاشات، لعدم تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد ومنافذ الصرف.

حيث أقامت عدد من المبادرات الشبابية بعض السرادقات، من أجل تخفيف حدة التزاحم على منافذ صرف المعاشات، بالإضافة إلى توفير مقاعد لكبار السن، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا أنه يتم متابعة حركة تنظيم المواطنين أمام مراكز الخدمات البريدية للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الداودي علي التزام المواطنين بالتدابير الوقائية واستجابتهم لقرارات الحكومة للحفاظ علي صحة المواطنين من العدوى.

وأشاد بمبادرة عدد من شباب المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة بتطهير وتعقيم الشوارع والمديريات الخدمية والوحدات المحلية والقروية وأماكن تجمع المواطنين للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق آخر، صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن اليوم الأربعاء هو أول يوم في صرف المعاشات المستحقة عن شهر أبريل، من خلال منافذ الصرف البالغ عددها نحو 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها الى 10 آلاف ماكينة صرف.

وأكدت أنه منعًا للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف، سيتم تنفيذ آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل على أن يتم تحويل المعاشات المحولة على حسابات في البنوك من غد الأربعاء.

ولفتت إلى أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت، الموافقين (1، 2، 3) من شهر أبريل.

وأوردت أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف، فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافقين (5، 6، 7) من شهر أبريل.

ولفتت إلى أن أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريبًا فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل، وأنه من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة

وأوضحت القباج، أن هذه الخطة تم وضعها بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

أهالي قنا يستقبلون أصحاب المعاشات بالسرادقات والمقاعد (صور)
أهالي قنا يستقبلون أصحاب المعاشات بالسرادقات والمقاعد (صور)
أهالي قنا يستقبلون أصحاب المعاشات بالسرادقات والمقاعد (صور)
أهالي قنا يستقبلون أصحاب المعاشات بالسرادقات والمقاعد (صور)
أهالي قنا يستقبلون أصحاب المعاشات بالسرادقات والمقاعد (صور)
أهالي قنا يستقبلون أصحاب المعاشات بالسرادقات والمقاعد (صور)
أهالي قنا يستقبلون أصحاب المعاشات بالسرادقات والمقاعد (صور)
أهالي قنا يستقبلون أصحاب المعاشات بالسرادقات والمقاعد (صور)
أهالي قنا يستقبلون أصحاب المعاشات بالسرادقات والمقاعد (صور)
أهالي قنا يستقبلون أصحاب المعاشات بالسرادقات والمقاعد (صور)
أهالي قنا يستقبلون أصحاب المعاشات بالسرادقات والمقاعد (صور)
أهالي قنا يستقبلون أصحاب المعاشات بالسرادقات والمقاعد (صور)
أهالي قنا يستقبلون أصحاب المعاشات بالسرادقات والمقاعد (صور)
أهالي قنا يستقبلون أصحاب المعاشات بالسرادقات والمقاعد (صور)

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