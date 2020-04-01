آنا هاثوي تكشف عن تفاصيل فيلمها القادم

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
أعلنت النجمة آنا هاثوي عن تفاصيل مشروعها السينمائي القادم، الذي سيكون مستوحى من رواية فرنسية شهيرة للكاتبة باميلا دركرمان.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم سيكون النسخة الأمريكية من الرواية التي تحمل اسم French Children Don’t Throw Food وسبق طرحها عبر صحيفة نيويورك تايمز.

وستدور أحداث الرواية حول صحفية أمريكية تعيش للعمل بفرنسا، تكافح بعد انجابها لطفل بين العمل والتأقلم مع الحياة بدولة غريبة، وتربية مولودها الجديد.

وسبق لآنا هاثوي تقديم أعمال سينمائي تبرز المجتمع الفرنسي، منها فيلم THE DEVIL WAIRS BRADA مع النجمة ميرل ستريب.

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