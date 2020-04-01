"سوء تقدير" أغنية جديدة تجمع بين محمد فؤاد وأشرف أمين

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

يتعاون الفنان محمد فؤاد للمرة الأولى مع الشاعر الغنائي أشرف أمين فى أغنية جديدة تحمل اسم "سوء تقدير"، وهى من ألحان محمد الدهشان، ولكن لم يتم الاستقرار حاليًا على موعد طرحها.

وفي سياق آخر يتعاون محمد فؤاد مع الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب فى أغنية جديدة، لكن لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن.



وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان محمد فؤاد الدرامية مسلسل "الضاهر"وهو بطولة محمد فؤاد، حسن يوسف، تامر عبد المنعم، فريال يوسف، إنجى شرف، رغدة، مادلين طبر،أحمد منير، أميرة هانى وسميرة محسن، علاء زينهم، علاء مرسي، مظهر أبو النجا، صبري عبد المنعم،من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

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