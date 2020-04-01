كيم كارداشيان تتبرع باسم شركتها لتصميم الأزياء لمحاربة كورونا



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن كيم قدمت التبرع هذه المرة باسم شركتها لتصميم الأزياء الداخلية، SKIMS التي يسهم في تصميمها زوجها مغني الراب كاني ويست.



وسبق كيم للتبرع لصالح الحرب على كورونا، العديد من نجوم ونجمات هوليوود، أبرزهم النجم أرنولد شوارزنجر الذي دشن حملة تبرعات تهدف لجمع 5 ملايين دولار.



وكل من رايان راينولدز وليام بين وجيمس مكفوي وريهانا التي تبرعت لصالح مدينة نيويورك.



بعد أن سبقت وأعلنت عن تبرعها بشكل شخصي، عادت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان لتعلن عن تبرعها بمبلغ 1 مليون دولار لمحاربة تفشي فيروس كورونا.