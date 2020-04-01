بعد تبرعاتهم لكندا.. رايان راينولدز وزوجته يتبرعان لنيويورك في مواجهة كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:01 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


بعد أن سبق وأعلنا عن تبرعهما لكندا، عاد النجم رايان راينولدز وزوجته النجمة بليك ليفلي للتقدم بتبرعات لصالح مدينة نيويورك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن الثنائي تقدما بتبرعات قيمتها 400 ألف دولار، لصالح دعم مستشفيات المدينة وتدعيمها بالاجهزة الطبية اللازمة.

ذلك في الوقت الذي اصبحت به مدينة نيويورك تحتوي على 50% من اجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس بالولايات المتحدة.

في حين تمثل الحالات بمدينة نيويورك نحو 5% من إجمالي عدد الحالات بجميع أنحاء العالم.

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