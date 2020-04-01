جاك جلينهال نجم العدد الجديد من مجلة Another Man

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

اختارت مجلة Another Man النجم الكبير جاك جلينهال ليكون نجم عددها الجديد الصادر لشهر أبريل المقبل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة تصوير رائعة بالأبيض والأسود، اجراها جاك للعدد، كانت أمام عدد من المعالم الهامة لمدينة نيويورك.

وظهر جاك بجلسة التصوير بمجموعة من الإطلالات المميزة، من تصميمات ماركة ازياء Salvatore Ferragamo العالمية.

وعاد مؤخرا جاك جلينهال كأحد أبرز الوجوه بهوليوود بعد مشاركته في بطولة فيلم spider man far from home، من انتاج استديوهات مارفل.

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