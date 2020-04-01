جاك جلينهال نجم العدد الجديد من مجلة Another Man



وظهر جاك بجلسة التصوير بمجموعة من الإطلالات المميزة، من تصميمات ماركة ازياء Salvatore Ferragamo العالمية.



وعاد مؤخرا جاك جلينهال كأحد أبرز الوجوه بهوليوود بعد مشاركته في بطولة فيلم spider man far from home، من انتاج استديوهات مارفل.



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة تصوير رائعة بالأبيض والأسود، اجراها جاك للعدد، كانت أمام عدد من المعالم الهامة لمدينة نيويورك.