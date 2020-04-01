أحمد فؤاد سليم يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل"الاختيار"

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يُشارك الفنان أحمد فؤاد سليم في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الاختيار".



وتحدث أحمد فؤاد سليم في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضح خلاله أنه يُجسد خلال الأحداث دور طبيب أطفال يُدعى "صابر المنسي" والد "أحمد المنسي" الذي يُجسد دوره الفنان أمير كرارة، ويقوم بتربية أولاده على الأخلاق والقيم، لكنه يتوفى قبل استشهاد نجله،مُشيرًا إلى سهادته الكبيرة بالعمل في ذلك المسلسل.





وروى أحمد فؤاد سليم أن ما جذبه للعمل في مسلسل "الاختيار" هو أن السيناريو مكتوبًا بشكل جيد، فالمسلسل قائم على الصراع بين من يصنعون الأمل والتفاؤل والتنمية ومن يصنعون الشر والدمار والخراب،فيقوم الصراع بين صديقين أحدهما شخصيته مثالية وهي أحمد المنسي وأخرى سيئة وهي هشام عشماوي، كما أن العمل يسلط الضوء على كيفية تربية الجيش لأولاده بشكل صحيح لكي يصبحوا أسوياء وقادرين على النهوض بوطنهم والوقوف بجانبه خلال الأزمات.



يُشار أن مسلسل "الاختيار" من ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة،أحمد العوضي،سارة عادل، دينا فؤاد، أشرف مصيلحي،إسلام حافظ.