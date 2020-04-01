أحمد آدم: جورج سيدهم لن يتكرر مرة أخرى

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كشف الفنان أحمد آدم عن حبه الشديد للفنان الراحل جورج سيدهم.



وتحدث أحمد آدم خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة ON للإعلامي خالد أبو بكر،حيث قال أنه كان يعشق جورج سيدهم منذ صغره، وكان جورج سيدهم بالنسبة لأبناء جيله رقم واحد في الفن، واصفه بأنه كوميديان من العيار الثقيل، وأن أعماله في ثلاثي أضواء المسرح محفورة في أذهاننا.



وتابع أحمد آدم قائلاً:"أنه كان محظوظًا بالعمل معه في مسرحية "نشنت ياناصح"،فقد عرف شخصيته جيدًا، ووجده مسالم وطيب بدرجة كبيرة، لافتًا إلى أن طيبته كانت طيبة فطرية، وكان يتمتع بحسن نيته تجاه الجميع، حتى أصبحا أصدقاء مقربين، مُشيرًا إلى أنه وصل به الأمر إلى عندما يسأله أحدًا عن أمر ما، يقول أسألوا أحمد أدم وأنا موافق علي رأيه، مُشيرًا إلى أنه شخصية التي لن تتكرر مرة أخرى .



وتحدث أحمد آدم عن سبب ابتعاد النجوم عن العمل في التمثيل، حيث قال:" أن بعض النجوم الذين مكثوا في بيوتهم ولم يعملوا منذ فترة طويلة يعود ذلك لأسباب كثيرة منها ضعف الإنتاج في المسلسلات والأفلام ، فاليوم أصبح الإنتاج قليلاً، حيث يتم إنتاج خمسة عشر فيلمً، لافتًا إلى أن ذلك من الصعب على الفنان أن يقوله، لأن لا أحد سيصدقه ، لافتًا أن العمل في مجال الفن ليس مضمونًا.