أحمد فؤاد سليم يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دوره في فيلم "العنكبوت "

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يُشارك الفنان أحمد فؤاد سليم حاليًا في فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا.



وتحدث أحمد فؤاد سليم في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أكد خلاله أن ما جذبه للمشاركة في المسلسل يعود لعدة عناصر منها أن السيناريو مكتوبًا بشكل جيد،وأن فكرة الفيلم رائعة، وجميع الأبطال المشاركين فيه متميزون.



وكشف أحمد فؤاد سليم عن الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث، حيث قال أنه يجسد دور عم أحمد السقا وظافر العابدين،لافتًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل في ذلك الفيلم، وأنه يتوقع أن يُحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا فور طرحه.





وأوضح أحمد فؤاد سليم أنه انتهى من تصوير عدد كبير من مشاهده، ومتبقي لديه يومًا واحدًا لكي يودع اللوكيشن، والتصوير توقف حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا، ولكنهم سيستكملون التصوير خلال الأيام المقبلة.





يُشار أن فيلم "العنكبوت" من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد نادر جلال،ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة أحمد السقا،منى زكي، ظافر العابدين،ريم مصطفى،يسرا اللوزي.