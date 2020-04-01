أحمد فؤاد سليم يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دوره في فيلم "العنكبوت "

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

يُشارك الفنان أحمد فؤاد سليم حاليًا في فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا.

وتحدث أحمد فؤاد سليم في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أكد خلاله أن ما جذبه للمشاركة في المسلسل يعود لعدة عناصر منها أن السيناريو مكتوبًا بشكل جيد،وأن فكرة الفيلم رائعة، وجميع الأبطال المشاركين فيه متميزون.

وكشف أحمد فؤاد سليم عن الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث، حيث قال أنه يجسد دور عم أحمد السقا وظافر العابدين،لافتًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل في ذلك الفيلم، وأنه يتوقع أن يُحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا فور طرحه.


وأوضح أحمد فؤاد سليم أنه انتهى من تصوير عدد كبير من مشاهده، ومتبقي لديه يومًا واحدًا لكي يودع اللوكيشن، والتصوير توقف حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا، ولكنهم سيستكملون التصوير خلال الأيام المقبلة.


يُشار أن فيلم "العنكبوت" من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد نادر جلال،ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة أحمد السقا،منى زكي، ظافر العابدين،ريم مصطفى،يسرا اللوزي.

أخبار تهمك

رسميا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تنسحب من القضية

منذ حوالي 10 ساعات

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

منذ حوالي 7 ساعات

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ أقل من ساعتين

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة 4 آلاف حالة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة بشأن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 15 ساعة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. باريس سان جيرمان للبيع

منذ 42 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 ص

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

08:07 ص

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

07:16 ص

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم