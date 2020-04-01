بيان بحركة التأخيرات المتوقعة بسكك حديد مصر

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد

أعلنت وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. 

وأوضحت وزارة النقل، في بيان صحفي، أن التأخيرات كالتالي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة القاهرة  أسيوط مدة 45 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط  بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 40 دقيقة

وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين. 

كما تهيب الهيئة بجمهور المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

في سياق آخر أصدر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير  تعليماته لهيئة السكة الحديد بتشغيل بعض القطارات الإضافية علي خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في اوقات الذروة وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفي ضوء خطة الدولة الشاملة  لمواجهة  فيروس كورونا.

وعليه فقد قامت الهيئة بتشغيل ٢٨ قطار  إضافي درجة ثانية عادية ودرجة ثالثة  علي التشغيل المؤقت للقطارات لراحة وسلامة جمهور الركاب حيث تم تشغيل ٥ قطارات لخدمة جمهور الوجه القبلي و٢٣ قطار علي الوجه البحري.

وفيما يلي أهم هذه القطارات:

وجه بحري:

قطار رقم 1967 القاهرة الإسكندرية "مميز". 
قطار رقم 1901 القاهرة الزقازيق "مميز". 
قطار رقم 1103 طنطا دمياط "مميز". 
قطار رقم 381 القاهرة المنصورة "مطور". 
قطار رقم 377  الزقازيق المنصورة "مطور"
قطار رقم 391 القاهرة الزقازيق "مطور"
قطار رقم 327 القاهرة شبين القناطر "مطور". 
قطار رقم 271 الزقازيق الإسماعيلية "مطور". 
قطار رقم 687 القاهرة وردان "مطور". 
قطار رقم 667 وردان ايتاي البارود "مطور". 
قطار رقم 297 المنصورة طنطا "مطور". 
قطار رقم 12 الاسكندرية القاهرة "مميز". 
قطار رقم 1900 الزقازيق القاهرة "مميز". 
قطار رقم 1106 دمياط طنطا "مميز". 
قطار رقم 382 المنصورة القاهرة "مطور". 
قطار رقم 374 بلبيس القاهرة "مطور". 
قطار رقم 328 شبين القناطر القاهرة "مطور". 
قطار رقم 388 المنصورة الزقازيق "مطور". 
قطار رقم 278 الإسماعيلية الزقازيق "مطور"
قطار رقم 124 طنطا القاهرة "مطور". 
قطار رقم 512 منوف القاهرة "مطور". 
قطار رقم 532 اشمون القاهرة "مطور". 
قطار رقم 268 المنصورة طنطا "مطور". 

اما وجه قبلي:

قطار رقم 1142 القاهرة الواسطي "مميز". 
قطار رقم 1022 اسوان السد العالي "مطور". 
قطار رقم 1141 الواسطي القاهرة "مميز". 
قطار رقم 1023 السد العالي اسوان "مطور". 
قطار رقم 753 اسوان ادفو "مطور".

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