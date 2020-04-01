تونس تعلن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 10 حالات

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 10 حالات.

 

كما أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد المصابين إلى 394 حالة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

 

وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، حوالي 38 ألف شخص وما لا يقل عن 785 ألف مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الثاني

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