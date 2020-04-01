اليوم.. بدء صرف التموين عن شهر أبريل

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء صرف السلع التموينية لشهر ٱبريل بدءًا من اليوم ومن المقرر صرف السلع من كافة المنافذ علي مستوي الجمهورية.


وفي سياق آخر تقدمت الوزارة بنصائح للمواطنين الحاملين لبطاقات التموين وذلك قبل الاتجاه لصرف التموين يجب ٱتباع بعض النصائح لحرص الوزارة علي المواطنين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا خلال عمليات صرف التموين.

ويجب على حاملي البطاقات التموينية عند التوجه بداية من اليوم الأربعاء إلي المنافذ التموينية المختلفة عدم الزحام عند صرف السلع.

يجب وجود مسافة كافية بين كل مواطن مع العلم ان مواعيد العمل في المنافذ التموينية من 7 صباحا وحتي 7 مساء لتجنب العدوى في حالة وجود مشتبه بإصابته بفيروس كورونا

وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة.

وأكد التقرير أن شركتي الجملة (العامة - المصرية) قامت بصرف كافة السلع التموينية عن شهر ابريل لكافة المنافذ التموينية على مستوي الجمهورية لما يقرب من ٣٥ ألف منفذ تمويني "بقالي التموين، فروع مشروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية"، وذلك تمهيدًا لصرفها للمواطنين طوال شهر ابريل 2020 وذلك اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا حتي 7 مساءً.

وشدد المصيلحي على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور.

وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهريًا على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة، بغرض التأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأهاب المصيلحي المواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية، مشيرًا إلى أن صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز مستمر حتى يوم 20 من كل شهر.

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