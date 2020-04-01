نشوي مصطفى توجه رسالة نارية لـ إيناس عزالدين

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:19 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
وجهت الفنانة نشوي مصطفي رسالة لجمهورها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .

قالت "مصطفي" في نبرة يملأها الغضب" أصحابى وأخواتى وأصدقائى لو سمحتم أى خبر سلبى بيشكك فى مجهودات الحكومة المصرية اللي إحنا شايفنها أرجوكم بلاش شير غير لما تتأكدوا من مصدر المعلومة.

وتابعت "نشوي": " ولأننا شعب عاطفى وعنده نخوة بنصدق أحياناً ونشير أحياناً بدون وعى أخبار مش حقيقية فأى حمار خاين كاره او حمارة كارهة خاينة بيعملوا فيديو يبربروا فيه ويدمعوا ويتسهوكوا ويقولوا انا باموت ماحدش معبرنى - من فضلك أدخل على بروفايلة الأول لو لقيته بيشتم فى سيادة الرئيس أو مشير أخبار من قناة الخنزيره حتفهم هو إيه وغرضه ايه فبلاش تساعده يدمر فينا — إتقوا الله فى بلدنا وتحيا مصر وربنا يلطف بينا يارب وينجينا".

يشار إلي أن الفنانة إيناس عز الدين تعرضت لحملة هجوم قاسية من العديد من الفنانين وذلك عقب التأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا، حيث أنها أثناء تواجدها في المستشفي قالت أن مستشفى حميات إمبابة غير صالح لإستقبال حالات أو اشتباه في حالات، قائلة: "تعاني ضعفاً كبيراً في الموارد وليس ذنب العاملين فيها أبداً، هم يعملون على قدر موارد المستشفى"، مؤكدة أن غرفتها درجة أولى وعلى رغم ذلك تعاني الإهمال ووجود الزواحف، قائلة: "ربنا يكون في عون أصحاب الغرف المجانية".

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