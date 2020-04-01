"العاملين بالإسعاف" تطالب بإدراجهم ضمن زيادة بدل المهن الطبية

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:27 ص
مصطفى مدبولي - أرشيفية
مصطفى مدبولي - أرشيفية
الفجر
تقدم وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، بطلب إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ للمطالبة بإدراج العاملين بهيئة الإسعاف المصرية في زيادة بدل المهن الطبية وفق توجيهات رئيس الجمهورية.

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% لجميع الأطقم الطبية وأطباء الجامعات، وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

وأكد نقيب المسعفين في خطابه إن هيئة الإسعاف المصرية والعاملين فيها غير مخاطبين بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2014 حيث أن هيئة الإسعاف المصرية لها لائحة خاصة بها وذلك طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2009 بإنشاء هيئة الإسعاف.

وأوضح أنه سبق في أبريل 2014 الموافقة على صرف بدل طوارئ بقيمة 300% وبدل مهن طبية للعاملين بهيئة الإسعاف في عام 2014 أسوة بالمخاطبين بقانون 14 لسنة 2014 بعد موافقة رئيس الوزراء آنذاك إبراهيم محلب على قرار مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية باستحداث تلك البدلات، وتم بالفعل صرف بدل الطوارئ بنسب مختلفة تبدأ من 125% وحتى 300% وصرف بدل مهن طبية بمبلغ 150 جنيها لأطقم السيارات و200 جنيه للأطباء بالهيئة وبأثر رجعي من 112014 طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة.

ولفت سرحان إلى أنه في المقابل تم رفع قيمة بدل الطوارئ وبدل المهن الطبية للمخاطبين بقانون 14 وذلك بعد تعديل القانون بالقرار رقم 137 لسنة 2014 ليصبح بدل الطوارئ 400% وبدل المهن الطبية بحد أدنى 400 جنيه للفنيين وكحد أقصى 700 جنيه للأطباء، وهو ما لم يتبعه تعديل مقابل لبنود صرف البدل للعاملين بهيئة الإسعاف.

وطالب بتعديل بدل الطوارئ ليصبح 400%، وتعديل بدل المهن الطبية ليصبح 700 جنيه لجميع العاملين بهيئة الإسعاف على اختلاف مسمياتهم الوظيفية أسوة بالمخاطبين بقانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته بالقرار 137 لسنة 2014.

كما ناشد بأن يراعى إدراج جميع العاملين بهيئة الإسعاف المصرية في باقي القرارات التي وجه رئيس الجمهورية، والتي تشمل زيادة البدل بنسبة 75% لجميع العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، إدراج العاملين في صندوق المخاطر المزمع إنشاءه، فضلا عن حصولهم على المكافأة التي وجه الرئيس بصرفها للمتعاملين مع حالات فيروس كورونا.

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"العاملين بالإسعاف" تطالب بإدراجهم ضمن زيادة بدل المهن الطبية
"العاملين بالإسعاف" تطالب بإدراجهم ضمن زيادة بدل المهن الطبية

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