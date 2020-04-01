مي كساب زوجة مصطفى خاطر في المسلسل الإذاعي "دفعة محمد صلاح"

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أوشكت الفنانة مي كساب على الانتهاء من تسجيل حلقات مسلسلها الإذاعي الجديد "دفعة محمد صلاح" والمسلسل من المقرر إذاعته فى شهر رمضان المقبل على محطة راديو النيل.

يُشار أن مسلسل"دفعة محمد صلاح" بطولة مي كساب،مصطفى خاطر،أنعام سالوسة، سامي مغاوري، فتحي سعد،عبد الله مشرف،يحيى محمود، محمود عامر، تأليف عمرطاهر، إخراج ياسر الشوربجي، وإنتاج المعتز بالله محمد.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي حول كابتن حلمي الذي كان صديقًا للاعب الدولى محمد صلاح فى فريق الناشئين بمصر، وكان منافسًا له لكن استقر به الحال فى فريق درجة ثانية حتى يقرر أن يغير مصيره للأفضل، ويبدأ فى مراسلة زميله القديم "محمد صلاح" بحثًا عن طريقة جديدة يغير بها ما تبقى من عمره فى الملاعب،وتُجسد مي كساب خلال الاحداث شخصية "مدرسة موسيقي"، ومتزوجة من الفنان مصطفى خاطر.

وفي سياق آخر، طرحت مي كساب مؤخرًا أغنية جديدة لها تحمل اسم "هي ماما فين" بالمشاركة مع زوجها الفنان أوكا وابنتهما "فريدة"، وهى من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا، وتسجيل وميكس وماستر جورج يعقوب.

والجدير بالذكر أن آخر اعمال الفنانة مي كساب الدرامية مسلسل "اللعبة"، وهو بطولة شيكو، بيومي فؤاد،هشام ماجد،محمد ثروت،أحمد فتحي،عارفة عبد الرسول، ميرنا جميل،دعاء رجب،سامي مغاوري، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.

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