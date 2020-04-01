تركيا تفرض الحجر الصحي على 21 ولاية بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

فرضت وزارة الداخلية التركية، صباح اليوم الأربعاء، الحجر الصحي على 50 بلدة وقرية في 21 ولاية لمنع انتشار فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

 وبعد أن اجتاح فيروس كورونا العالم، اتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من الوباء، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وكان فيروس كورونا قد انتشر إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

ويذكر أن الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تصاعد إلى أعلى مستوياته.

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فيروس كورونا حجر صحي تركيا 21 ولاية

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