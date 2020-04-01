أياكس الهولندي يفسخ عقد عبد الحق نوري بعد إفاقته من الغيبوبة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:36 ص
عبد الحق نوري
عبد الحق نوري
فسخ فريق أياكس أمستردام الهولندي عقد لاعبه عبد الحق نوري الهولندي ذو الأصول المغربية، الذي يعاني من أزمة صحية منذ فترة طويلة، حيث كان من المفترض أن يستمر العقد حتى الأول من يوليو المقبل وكان يتضمن بندًا يقضي بالتجديد التلقائي.

ذكرت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية أن أياكس أمستردام سينهى التعاقد مع عبد الحق نوري قبل الصيف المقبل، اللاعب يملك بنداً إلزامياً بتجديد عقده مباشرة مع نهايته في يوليو 2020، وأن النادى الهولندي استمر فى دفع راتب اللاعب طوال فترة تعافيه، ويناقش أياكس مع عائلة عبد الحق نوري طريقة للاتفاق على المخالصة المالية.

وكانت إدارة النادي الهولندي قد قررت منح أسرة عبد الحق نوري لاعب خط وسط الفريق، تعويضًا ماديًا عن الرعاية الغير مناسبة التى لم يقدمها له خلال الفترة الماضية.

واستفاق عبد الحق نوري من الغيبوبة التي تعرض لها منذ صيف 2017 الماضي، وخرج من المستشفى منذ أيام قليلة.

وكشف محمد بن نوري والد لاعب أياكس الهولندي عبد الحق نوري، الذى استفاق من غيبوبته التي استمرت أكثر من 3 سنوات، عن تحسن حالته بعد مغادرته المستشفى.

وأكد محمد بن نوري في مداخلة مع "أحمد شوبير" في برنامج "ملعب أون": المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "نحمد الله على تحسن حالة عبد الحق الصحية، ووجوده بين الأسرة يساهم في تحسن حالته، بعدما غادر المستشفى في ديسمبر الماضي".

وقال والد عبد الحق نوري: "إن تعافى ابني أهم بكثير من أموال الدنيا كلها، وأطالب الجميع بالدعاء لابني لكي يتم شفاؤه على خير وتعود مثل الأول".

ورفض محمد بن نوري، التعليق على دور أياكس مع ابنه، وقال: "لا أحتاج شيئا من أحد سوى الدعاء لابنى، حيث تقتصر حركته حاليا على حركة العين والرقبة فقط".

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