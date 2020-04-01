النقل: 3 عائمات بأوناش لانتشال المخلفات بالمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

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تابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تجهيز 3 عائمات بأوناش مختلفة لاستكمال باقي اعمال انتشال المخلفات الموجودة بموقع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وكذلك استكمال اعمال تجهيز محطات خلط الخرسانة ومنصات العمل لانشاء حائط الرصيف.



جاء ذلك أثناء زيارته موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55 ــ62، خلال زيارته لمحافظة الاسكندرية أمس.



كما تابع وصول الكراكة التي ستقوم بأعمال الردم لانشاء المحطة حيث ستقوم بأعمال ردم لمساحة نصف مليون متر مربع وقد تم تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم الكراكة بالإضافة إلى تعقيمها وتعقيم الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر معها.



وشدد على ضرورة العمل على مدار الساعة، للالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ (24 شهرا)، لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى مطلع عام 2022 مؤكدا على أهمية المشروع الذى يعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحرى، حيث ستساهم المحطة المتعددة الأغراض فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، فضلا عن استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظرا لتعميق الممر الملاحى للميناء.



يذكر أن أطوال أرصفة المحطة تبلغ 2450 مترا، تشمل ساحات تداول نصف مليون متر2، وتستطيع استقبال من 6 ــ7 سفن فى نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا، سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول: حاويات، وبضائع عامة، وسيارات وأن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة هى الشركة المسئولة عن إنشاء وإدارة وتشغيل المحطة بمساهمة هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وشركة حاويات إسكندرية.



في سياق آخر، استقبل وزير النقل في ميناء الإسكندرية امس الدفعة الثانية ( 20 جرار سكة حديد جديدة ) ضمن عقد تصنيع وتوريد 110جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الاسطول الحالي تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية والشركة المصنعة.



حيث شاهد وزير النقل عملية إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.



وتم وضع الجرارات على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدها لنقلها الى ورش الفرزبمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل، وقدم وزير النقل التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم على وصول الدفعة الثانية من هذه الصفقة الهامة.