رودريجيز في الدوري الإنجليزي خلال الصيف





كشفت تقارير صحفية ان خاميس رودريجيز يدرس الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث يفترض أن يغادر لاعب الوسط ريال مدريد هذا الصيف.









سيشهد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا انتهاء عقده الحالي في بيرنابيو في عام 2021 ، وقد تم ربط رودريجيز بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الأسابيع الأخيرة.





كان لأرسنال وإيفرتون ولفرهامبتون واندررز الفضل في الاهتمام برودريجيز ، الذي شارك سبع مرات فقط في الدوري مع ريال مدريد خلال هذا الموسم.





ووفقا لصحيفة "ماركا" ، فإن الدوري الإنجليزي سيكون الوجهة الأكثر تألق لرودريجيز ، ومن أن يرحل النجم الكولومبي لأي من الأندية الثلاثة المذكورة.





يدعي التقرير أيضًا أن العلاقة القوية بين رودريجيز ووكيل ولفرهامبتون خورخي مينديز يمكن أن تكون عاملاً رئيسيًا في قراره ، على الرغم من أنه من المفترض أنه حريص على لم شمله مع كارلو أنشيلوتي في إيفرتون.





سجل رودريجيز 37 هدفاً في 124 مباراة مع ريال مدريد منذ وصوله من موناكو في 2014.