بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على موعد تخفيف الملابس

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تهدأ الكتلة الهوائية المثيرة للأتربة اليوم الأربعاء وتنخفض درجة الحرارة على بعض أنحاء الجمهورية.





وأضاف فى مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن فصل الربيع يشهد العديد من التغيرات الجوية وتقلب فى درجات الحرارة بما يصل إلى 10 درجات ما بين فترة النهار والليل، محذرا المواطنين من تخفيف الملابس الشتوية.





وأوضح أن ما يشهده الطقس هو سمة المرحلة الحالية، فالتغيرات الجوية حادة وتكون سريعة وهو ما قد يصيب المواطن بنزلات البرد والتى تتشابه أعراضها مع أعراض فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم إلا بعد شم النسيم.



