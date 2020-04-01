يوم الحسم..انتهاء مهلة الـ48 ساعة بانتظار رد أحمد فتحى للتجديد

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:54 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
الفجر الرياضي
سيرد أحمد فتحي نجم الأهلي على لجنة التخطيط بالنادي اليوم بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التى طلبها اللاعب للرد على القلعة الحمراء بشأن قراره بالتجديد أو الرحيل.

ومن المتوقع أن احمد فتحي سيبلغ الأهلي بقراره النهائي اليوم بشأن التجديد للنادى من عدمه، بعد انتهاء المهلة التى طلبها عقب الجلسة التى عقدها يوم الإثنين الماضي مع لجنة التخطيط بالنادى برئاسة محسن صالح.

يذكر أن النادي الأهلى عرض على أحمد فتحي 23 مليون جنيه مقابل التجديد لمدة موسمين أخرين داخل القلعة الحمراء.

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