الاتحاد الأوروبي يهدد كيكي سيتين

هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني بالعقوبات رغم توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن الاتحاد الأوروبي يهدد بعقوبة كيكي سيتين لأنه يحمل المُدرب مسؤولية تأخر الفريق للدخول على أرضية ملعب السان باولو في مباراة نابولي الإيطالي خلال مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري ابطال أوروبا.