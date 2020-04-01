مغتي الأوبرا بلاسيدو دومنيجو يغادر المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا

أعلن مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو أنه غادر مستشفى أكابولكو في جنوب المكسيك الذي دخله بعد تعرضه لمضاعفات ناجمة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح التينور البالغ 79 عاماً في بيان عبر فيسبوك: "أنا في المنزل ووضعي جيد، عند ظهور أولى الأعراض كنت بسبب سني وأمراضي الأخرى تحت المراقبة الطبية، فاشتبه بإصابتي بـ(كوفيد-19) فوراً، وقد ساعد ذلك كثيراً".

وأشار إلى أنه يواصل العلاج ويتعافى في منزله في أكابولكو على بعد 400 كيلومتر من مكسيكو.

وكان الفنان أعلن في 22 مارس الجاري أنه مصاب بكورونا، ودعا مجدداً محبيه إلى احترام التعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي من أجل احتواء الوباء، وملازمة المنازل قدر الإمكان.