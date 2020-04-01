مغتي الأوبرا بلاسيدو دومنيجو يغادر المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

أعلن مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو أنه غادر مستشفى أكابولكو في جنوب المكسيك الذي دخله بعد تعرضه لمضاعفات ناجمة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح التينور البالغ 79 عاماً في بيان عبر فيسبوك: "أنا في المنزل ووضعي جيد، عند ظهور أولى الأعراض كنت بسبب سني وأمراضي الأخرى تحت المراقبة الطبية، فاشتبه بإصابتي بـ(كوفيد-19) فوراً، وقد ساعد ذلك كثيراً".

وأشار إلى أنه يواصل العلاج ويتعافى في منزله في أكابولكو على بعد 400 كيلومتر من مكسيكو.

وكان الفنان أعلن في 22 مارس الجاري أنه مصاب بكورونا، ودعا مجدداً محبيه إلى احترام التعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي من أجل احتواء الوباء، وملازمة المنازل قدر الإمكان.

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ ساعتين و 5 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. باريس سان جيرمان للبيع

منذ أقل من ساعة

رسميا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تنسحب من القضية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة 4 آلاف حالة

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 18 ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 20 ساعة

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة بشأن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 ص

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

08:07 ص

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

07:16 ص

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم