الاشتباه في إصابة رئيس الأركان الإسرائيلي بكورونا

يخضع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، وقائد الجبهة الداخلية للحجر الصحي بعد اجتماعهما مع ضابط شُخصت إصابته اليوم بفيروس كورونا وفقًا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية.





وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "إن رئيس الأركان أفيف كوخافي أقام جلسة مع قادة من وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية قبل عشرة أيام، وقد تأكد اليوم من أن أحد القادة المشاركين في الجلسة مريض بالكورونا، لذلك سيدخل رئيس الأركان إلى الحجر الصحي بمكتبه حتى نهاية الأسبوع".





وأضاف البيان أن "رئيس الأركان يشعر بصحة جيدة، دون أية عراض للمرض عنده، وسيتم فحصه في الدقائق القريبة".





ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن نتيجة الفحوصات ستظهر اليوم الأربعاء وذلك عقب وضعه بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً، بالإضافة إلى وضع قائد الجبهة الداخلية، ورئيس هيئة العمليات بالحجر نظراَ لمخالطتهم ضابط مصاب بالفيروس.





وأضافت الصحيفة أن كوخافي، وقائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات قد خضعوا للحجر الصحي، بعد اجتماعهم مع ضابط تبين اصابته الثلاثاء بفيروس كورونا.





وتقدر الصحة الإسرائيلية أن هناك ما بين عشرة آلاف حتى 50 ألف مصاب بكورونا لم يتم إجراء الفحوصات لهم بعد، ولذلك أقر أن الخروج من المنزل سيكون فقط من أجل هذه النشاطات فقط وهي الوصول إلى مكان عمل حيوي حصل على مصادقة وزارة الصحة، وسيتم بموجب التعليمات الجديدة فحص حرارة العمال.





وصادقت الحكومة الإسرائيلية من خلال استفتاء هاتفي على قرار وزير الصحة يعقوب ليتسمان، بشأن منح التصاريح لقبول تبرعات لصالح الوزارة"؛ لشراء معدات وقائية وطبية للأطقم الطبية وللمرضى".





وسجلت السلطات الصحية الإسرائيلية، في وقت سابق، حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 حالة، من بين 3865 مصابا وصفت حالة 66 منهم بالخطيرة.



