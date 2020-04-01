"فرانس برس": عدد الوفيات في أوروبا بسبب كورونا يتخطى حاجز الـ30 ألفا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن عدد الوفيات في أوروبا بسبب فيروس كورونا يتخطى حاجز الـ30 ألفا.

 

وذكرت وسائل إعلام أوروبية، أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، بلغ حوالي 38 ألف شخص وما لا يقل عن 785 ألف مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الثاني

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

وفي تقرير للبنك الدولي، توقع فيه أن يُلحق وباء كوفيد-19 أضراراً فادحة بجهود مكافحة الفقر في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، محذّراً من أنّ السيناريو الأكثر تشاؤماً يتوقّع تزايد أعداد الفقراء في هذه المنطقة بمقدار 11 مليون شخص من انخفاضها

 

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