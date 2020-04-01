كلاكيت تانى مرة.. بلاغ جديد ضد إيناس عز الدين صاحبة شائعة كورونا

وكان تقدم كل من المحاميان حسن شومان ودينا المقدم ببلاغ إلي النائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد المطربة إيناس عز الدين، وذلك نشرها أخبار كاذبة وتكديرها للأمن العام، والتشهير بمستشفى حميات إمبابة.





وقالت دينا المقدم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن التهم التي ستوجه لها بالبلاغ كالآتي: الأخبار الكاذبة التي تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات في مواده بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيهًا.





ثانيًا: التشهير بمستشفى حميات إمبابة الحكومية ونشر ما يسئ لها على مواقع التواصل الاجتماعى، واتهامها بتقاضي مبلغ مالي وهو غير صحيح، واتهامها بالتقصير وهو غير صحيح أيضًا.





ثالثًا: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.









وأضافت أن المادة 179 تنص على "يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".





والمادة 184 تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أى رمز من رموز الدولة المصرية".





وكانت إيناس عز الدين خرجت من خلال فيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيه أن مستشفى حميات إمبابة قد تقاضت منها مبلغ 1500 جنيه مقابل استقبالها للكشف عليها، لمعرفة إصابتها بفيروس كورونا من عدمه.

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام ضد المطربة ايناس عز الدين قال فيه إن المطربة المغمورة ايناس عز الدين ادعت اصابتها بمرض كورونا بفيديو علي حسابها الشخصي جاء به أن مستشفي حميات امبابة بها بعض الافات والحشرات وعدم توافر الأجهزة والادوية لمكافحة فيرس كورونا بالمستشفي.وأضاف أيمن محفوظ المحامي ان هذا التصرف لاغرض هدم الجهود الاي تبذلها الدوله في مكافحة الوباء العالمي وقد ساهم هذا الفيديو في استغلال القنوات المعاديه لمصر في الاساءه لسمعه مصر وتكدير السلم والامن المجتمعي في وقت كان علي تلك المطربة ان تحسب حساب تصرفاتها واننا في وقت لابد ان نتحد فيه جميعا مع الدولة ومؤسساتها.واستطرد محفوظ بالرغم تعليمات معالي النائب العام من أن نشر أخبار كاذبة عن فيرس كورونا سوف يواجه بمنتهي الحزم كتصدِّى من النيابة العامة للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول هذا الوباء إعمالًا لنصوص مواد قانون العقوبات وقانون الانترنت باستخدام الحسابات الخاصة لنشر أو تسهيل ترويج أخبار وبيانات واشاعات كاذبة حول فيرس كرونا.واستطرد محفوظ قائلا إنه طبقا لذلك فان العقوبة تصل إلى السجن المشدد والغرامة اذا كان ذلك بغيه الاضرار بسمعه مصر أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها.واختتم محفوظ بلاغه الذي حمل رقم 18213 لسنه 2020 عرائض النائب العام بالمطالبه بسرعة اصدار قرار بالتحقيق مع ايناس عز الدين وتطبيق مواد الاتهام.وقدم محفوظ مع البلاغ أسطوانه مدمجة بالفيديو المشار اليه سلفا وطالب بتقديم المطربه لمحاكمة عاجلة.