ريهانا: "عانيت من التفرقة العنصرية وأنا طفلة"

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
الفجر الفنى

حذرت المطربة والممثلة الشهيرة ريهانا من أن العنصرية منتشرة في كل مكان، وما زال هناك ظلم كبير في العالم.

وتظهر النجمة القادمة من جزر بربادوس على غلاف عدد مايو المقبل من النسخة البريطانية لمجلة فوغ، مرتدية عصابة للرأس في سابقة هي الأولى من نوعها.

وتحدثت ريهانا البالغة 32 عاماً عن حياتها في لندن وخبراتها في التعايش مع الناس هناك، وتطرقت في كلامها إلى انتشار العنصرية حول العالم، وقالت إنها سعيدة بإقامتها في لندن منذ 3 سنوات، وتستمتع بحياتها بعيداً عن الأضواء.

وذكرت المطربة والممثلة وكاتبة الأغاني أن الطريق ما زال طويلاً نحو التخلص من العنصرية والظلم في العالم، لأن البعض من البشر لا يعرف حتى أنه يمارس ذلك السلوك البغيض.

وأشارت إلى أنها تشعر بالتعاطف مع المكسيكيين في الولايات المتحدة، لأنها عانت من التفرقة وهي طفلة في ربلدها بربادوس، لأن أمها مونيكا كانت من مهاجري جويانا البريطانية.

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