كيا ستعيد فتح مصنع سلوفاكيا في 6 أبريل
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:41 ص
قالت شركة كيا ثاني أكبر صانع للسيارات في كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، إنها ستعيد فتح مصنعها في سلوفاكيا في 6 أبريل كما هو مخطط لها بعد أن أوقفت الإنتاج في 23 مارس بسبب تفشي الفيروس التاجي.
تنتج شركة كيا مجموعة السيارات المدمجة Ceed و Sportage SUV في المصنع في مدينة زيلينا، سلوفاكيا.
من بين شركات صناعة السيارات الأخرى الناشطة في سلوفاكيا، علقت فولكس واجن الإنتاج في 17 مارس لفترة أولية مدتها أسبوعان لكنها مددت التوقف حتى 9 أبريل.
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