كيا ستعيد فتح مصنع سلوفاكيا في 6 أبريل





قالت شركة كيا ثاني أكبر صانع للسيارات في كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، إنها ستعيد فتح مصنعها في سلوفاكيا في 6 أبريل كما هو مخطط لها بعد أن أوقفت الإنتاج في 23 مارس بسبب تفشي الفيروس التاجي.





تنتج شركة كيا مجموعة السيارات المدمجة Ceed و Sportage SUV في المصنع في مدينة زيلينا، سلوفاكيا.



