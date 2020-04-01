ثمانية ملايين دولار حصيلة حفل إلتون جون عبر الإنترنت

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
وكالات

ثمانية ملايين دولار كانت حصيلة حفل خيري أذيع في بث مباشر على الإنترنت في عطلة نهاية الأسبوع، وشارك فيه نجوم الموسيقى والغناء من منازلهم للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا، حسبما قال رعاة الحفل.

والعرض الذي قدمه إلتون جون من مطبخ منزله، مساء الأحد، شارك فيه فريق باك ستريت بويز، والمغنيات بيلي إيليش، ليزو، أليشيا كيز، ماريا كاري، ليدي غاغا، وتيم ماجرو، وظهروا جميعاً عبر كاميرات الهواتف الذكية أو كاميرات المنازل أو منصات إلكترونية عبر الإنترنت.

وخُصِّصت حصيلة الحفل لمؤسستَين خيريتين تقدمان المساعدة لذوي المهن اللازم استمرارها خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، وللأمريكيين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب الفيروس.

وبثت شبكة فوكس، الحفل الذي استمر 4 ساعات على الهواء، دون أي فواصل إعلانية، في حدث قالت الشبكة: إن 8.7 مليون مشاهد تابعوه.

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