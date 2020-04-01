"كل سنة وإنتي طيبة يا أم العيال".. أحمد داوود يحتفل بعيد زواجه من علا رشادي

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وجه الفنان أحمد داودد رسالة لزوجته علا رشدي، بمناسبة مرور عشر سنوات على زواجهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد داوود صورتين له برفقة زوجته، وعلق على الصور قائلاً:"كل سنة وانت طيبة يا أم العيال يا عشرية ويارب دايما مستحملين بعض،و يارب يخليكي ليا ولميلا ودوزي ودايما مطلعين عينيكي، وعقبال العمر كله مع بعض إن شاء الله، عشر سنين جواز".



وفي سياق آخر، ينتظر أحمد داوود حاليِا عرض فيلمه الجديد "يوم ١٣"،وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ وائل عبدالله،بطولة أحمد داود،دينا الشربيني،جومانا مراد، محمود عبدالمغني،أحمد زاهر.



والجدير بالذكر أن أحمد داوود يشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل" لعبة النسيان"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ هاني خليفة،

ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب،بطولة دينا الشربيني،أحمد داود،إنجي المقدم ، روزالين البيه، محمود قابيل، رجاء الجداوي.