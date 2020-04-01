مقاعد وإجراءات تنظيمية لصرف المعاشات في كفر الشيخ (صور)





قال أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أنه يتابع عن كثب إجراءات صرف الرواتب والمعاشات بالتعاون مع هيئة البريد المصرى، بالتنسيق مع إدارة بيلا التعليمية.





وأضاف رئيس لمركز، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه تم إقامة مخيم بمدرسة بيلا الإعدادية بنين خلف بنك مصر وتجهيزه بمقاعد للانتظار لكبار السن أصحاب المعاشات منعًا للتكدس أمام ماكينات الـATM لصرف المعاشات وتم تطهير المدرسة لاستقبال أصحاب المعاشات.





ووجه رئيس مركز ومدينة بيلا، بتطهير وتعقيم المخيم من وقت لآخر يوميًا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على الالتزام بالتعليمات والإرشادات بالمخيم.









وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أكد أن مديرية التربية والتعليم بالاشتراك مع الإدارة العامة للبريد بالمحافظة، قامت بتجهيز 32 مدرسة موزعة بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ، والتي تضمنت المدارس الآتية، " القنطرة البيضاء الابتدائية القديمة بمكتب بريد القنطرة البيضاء، القرضا للتعليم الأساسي بمكتب بريد القرضا، أريمون للتعليم الأساسي بمكتب بريد أريمون، الزهراء الابتدائية بمكتب بريد كفر الشيخ الفرعي، الحمراوي الثانوية بمكتب بريد كفر الحمراوي.





وأيضا مدرسة سخا الابتدائية الجديدة بمكتب بريد سخا، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، محلة القصب للتعليم الأساسي بمكتب بريد محلة القصب، أحمد عرابي الابتدائية بمكتب بريد كفر الشيخ ثان بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، الشهيد عبدالقادر الابتدائية بمكتبي بريد سيدى سالم وسيدى سالم الفرعي، الغنيمي الابتدائية بمكتب بريد الغنيمي، الشهيد حافظ قريش الابتدائية بمكتب بريد القصابي، برية لاصيفر للتعليم الأساسي بمكتب بريد برية لاصيفر بإدارة سيدى سالم التعليمية.





وكذلك مدرسة ابن خلدون الابتدائية بمكتب بريد العجوزين، شابه للتعليم الأساسي بمكتب بريد شابه، كنيسة الصرادوسي الإعدادية بمكتب بريد كنيسة الصرادوسي، منية جناح الإعدادية بمكتب بريد منية جناح، أبو المجد القاضي الإعدادية بمكتب بريد الصافيه، عاطف سالم الابتدائية بمكتب بريد دمنكه، عمر مكرم الإبتدائية بمكتب بريد شباس الشهداء بإدارة دسوق التعليمية، بيلا الإعدادية بنات بمكاتب بريد بيلا الرئيسي وفرعي وثاني بإدارة بيلا التعليمية، الرياض للتعليم الأساسي بمكتبي بريد الرياض الرئيسي والفرعي.





ومدرسة أبو مصطفى الإعدادية بمكتب بريد أبو مصطفى بإدارة الرياض التعليمية، أبو سكين ب بمكتب بريد مشروع الحامول، المجاز الغربي ب بمكتب بريد مجاز الحامول، غرب تيره للتعليم الأساسي بمكتب بريد غرب تيره بإدارة الحامول التعليمية، مجمع مدارس الشهيد السمندوي بمكتب بريد سنديون، السالمية الابتدائية بمكتب بريد السالمية، أبو دراز الابتدائية بمكتب بريد أبو دراز، الشهيد كريم أبو زامل الثانوية بمكتب بريد فوه الرئيسي بإدارة فوه التعليمية، الشهيد ياسر فريج بمكتب بريد شباس عمير، كفر الجزائر للتعليم الأساسي بمكتب بريد كفر الجزائر، كفر المرازقة الإعدادية المشتركة، بمكتب بريد كفر المرازقة بإدارة قلين التعليمية ".





وأشار محافظ كفرالشيخ، أن تجهيز تلك المدارس يهدف إلى التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس بمكاتب البريد حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا علي الأجهزة التنفيذية القيام بأعمال تطهير المدارس قبل وبعد الانتهاء الصرف، بالإضافة إلى مراعاة وإتباع كافة الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية لكبار السن من أصحاب المعاشات لمجابهة انتشار فيروس كورونا، كذا توفير مقاعد كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم، حفاظًا على عدم التكدس والاختلاط.



