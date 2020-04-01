تداولات البورصة تقفز الي 126.6 مليار جنيه في مارس .. تعرف علي الأسباب

تداولات البورصة المصرية





أظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ان قيم التداول قد ارتفعت إلى 126.6 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضي ، بعد قيام كلاً من البنك الأهلي وبنك مصر بشراء أسهم بحوالي 3 مليار جنيه لإنعاش السوق ، وسجلت كمية التداول بنفس الشهر نحو 5.509 مليار ورقة منفذة على 520 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 39.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.159 مليار ورقة منفذة على 391 ألف عملية خلال الشهر الماضى.

تداولات مؤشرات البورصة المصرية





ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 13.038 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 3.670 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 311.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.278 مليار جنيه، بحجم تداول 1.222 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 155.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 15.317 مليار جنيه بحجم تداول 4.892 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 466.9 ألف عملية.





أخبار البورصة المصرية

تكبدت البورصة المصرية خسائر بنحو 134.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس المنتهى، وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا والذي أدي بحياه العشرات وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 532.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 20.1% عن الأسبوع الماضى،



وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد هوي بنسبة 26.25% ليغلق عند مستوى 9593.94 نقطة خلال جلسات شهر مارس المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 17.72% عند مستوى 994.95 نقطة .

وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بسبة 21.37% مغلقًا عند مستوى 1030.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 24.88% مغلقًا عند مستوى 11084.72 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 15.47% ليصل إلى مستوى 686.07 نقطة.





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وطبقاً للتقرير الشهري للبورصة المصرية فقد سجل الأجانب مبيعات وصلت الي 2.681.6 مليون جنيه بنسبة إستحواذ26.9% ، فيما سجل العرب مبيعات بحوالي 353.6 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ7% ، وبلغت نسبة إستحواذ المتعاملين المصريين 66.1%.





وتوقع خبراء سوق المال عودة المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 للمنطقة الخضراء بعد انتهاج المؤسسات المحلية لسياسة شرائية مكثفة ، وبعد اعلان الحكومة المصرية لسلسلة من المحفزات الاقتصادية لتجنب الأثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا من ضخ سيولة تقارب 23 مليار مجمعة ، واعلان البنك المركزي عن محفزات للبورصة وما أعلنه الرئيس من تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه لدعم البورصة و خفض رسم الدمغة وتأجيل ضريبة الأرباح الرسمالية .



