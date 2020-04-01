وزير الاتصالات: بطء الإنترنت في مصر مشكلة عالمية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، إن الوزارة أعلنت عن مبادرة إتاحة 20% مجانًا لكافة باقات الانترنت الثابت؛ لتشجيع المواطنين على استخدام الانترنت أثناء بقاءهم في المنزل لفترات أطول خلال فترات الحظر، مع إتاحة كافة المواقع والمنصات الخاصة بوزارتي التعليم والتعليم العالي مجانًا للطلاب لإتاحة الفرصة لهم لاستذكار دروسهم.





وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولي، اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرات تهدف لتشجيع الطلاب على الإقبال على التعليم عن بعد، واستخدام هذه التقنية وحتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا سيظل التعليم الرقمي وسيلة فعالة يجب علينا أن نعتمد عليها ونألف استخدامها.





وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، أن الإنترنت شأنه شأن أي مرفق لو تم تحميله بأعباء غير مخطط لها سيحدث له بطئ، موضحًا أن سبب بطئ سرعة الانترنت هذه الأيام هو الأحمال الزائدة على الشبكة المحلية، وخاصة على الأجهزة التي تنقل بيانات من وإلى مصر، وبعض المواقع العالمية التي نحاول الدخول عليها بالفعل، والتي عليها أحمال غير مسبوقة نتيجة حظر حركة المواطنين بسبب أزمة فيروس كورونا، منوهًا بأنه خلال العام الماضي تم زيادة متوسط قدرة الشبكة المحلية 6 أضعاف من 5 ميجابت ثانية إلى 30 ميجابت ثانية، وهو ما اهل الشبكة لاستيعاب الأحمال الذي نشهدها في هذه الظروف غير الاعتيادية.





وصرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن بطء الانترنت الذي يعاني منها المواطن في مصر مشكلة عالمية وليست محلية.





وأضاف وزير الاتصالات في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة المصرية استثمرت 30 مليار جنيه لتحسين الخدمة والتي تضاعفت سرعتها من 5.6 ميجابت لكل ثانية إلى 30 ميجابت لكل ثانية.





ودعا الوزير المواطنين إلى استخدام التليفون الأرضي في التواصل بينهم ومع ذويهم باعتباره الأرخص سعرا وعدم تحميل أعباء على شبكات المحمول.



