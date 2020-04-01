رينو كليو تخطف الصدارة من فولكس واجن جولف وتصبح السيارة الأكثر مبيعاً في أوروبا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
خسرت سيارة فولكس واجن جولف مكانها كأفضل سيارة مبيعا في أوروبا لصالح سيارة رينو كليو في فبراير.

فقدت كلتا السيارتين حجمها في السوق الأوروبية بانخفاض 7 في المئة في شهر فبراير لكن انخفاض مبيعات جولف كان أكبر.

وتراجعت مبيعات كليو هاتشباك بنسبة 4 في المائة إلى 24،914 بينما انخفض حجم مبيعات جولف بنسبة 21 في المائة إلى 24،625 ، وفقًا لأرقام من شركة JATO Dynamics.

وشملت التغييرات الأخرى في أفضل 10 سيارات مبيعاً انتقال فيات باندا إلى المركز الخامس.

تم طرح الجيل الثامن من جولف للبيع في أوروبا في ديسمبر بعد تأخير بسبب تعطل البرامج في ميزاته الرقمية المتقدمة.

تم طرح الجيل الخامس من هاتشباك Clio الصغيرة للبيع في يونيو، مضيفًا صيغة هجينة موفرة للوقود.

تقاتل جولف من أجل بقائها على المدى الطويل مع الشعبية المتزايدة لسيارات الدفع الرباعي / سيارات الكروس أوفر والموجة القادمة من السيارات الكهربائية بما في ذلك VW ID3 بحجم الجولف.

وأصبحت سيارة كروس أوفر تيجوان من فولكس فاجن النموذج الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية على مستوى العالم في عام 2019، بمساعدة طفرة في الصين ، أكبر سوق فردي لشركة فولكس فاجن.

في عام 2019، انخفضت مبيعات Tiguan العالمية إلى 778،000 وحدة من 795،000 في العام السابق. انخفضت المبيعات العالمية للجولف إلى 702،000 من 832،000.


رينو كليو تخطف الصدارة من فولكس واجن جولف وتصبح السيارة الأكثر مبيعاً في أوروبا
رينو كليو تخطف الصدارة من فولكس واجن جولف وتصبح السيارة الأكثر مبيعاً في أوروبا

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