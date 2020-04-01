ليفربول يخفض سعر نجم الفريق لبيعه





كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء عن ان ليفربول قام بتخفيض السعر المطلوب في زردان شاكيري لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة





لم يشارك زردان شاكيري إلا في 10 مناسبات للريدز خلال موسم 2019-20 ، وزعم تقرير حديث أن يورجن كلوب مستعد لبيع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هذا الصيف.





كان ليفربول قد قيم في البداية شاكيري بقيمة 28 مليون جنيه استرليني ، ولكن وفقا لكالتشيومركاتو ، أن الريدز سيبيعون شاكيري ما بين 16 مليون جنيه استرليني و 18 مليون جنيه استرليني.





يسعى كلا من إشبيلية وروما وسسكا موسكو لضمه في الصيف، الذي لديه عقد في أنفيلد حتى نهاية موسم2022-23.





يذكر أن سجل شاكيري سبع أهداف في 40 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات منذ انتقاله من ستوك سيتي في صيف 2018.